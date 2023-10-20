Очевидці кажуть, що ракета потрапила до приміщення, де були поранені місцеві жителі. Ймовірно, внаслідок вибуху загинула дитина.

Зверніть увагу У Секторі Гази стався вибух у лікарні: розвідка США спростувала заяви ХАМАС про 500 загиблих

Вибух у церкві у Секторі Гази

За попередньою інформацією, було обстріляно територію православної грецької церкви у Секторі Гази. Постраждали 50 осіб, як мінімум одна дитина загинула. Ще десятки людей перебувають під завалами.

ХАМАС також стверджує про "велику кількість" убитих і поранених під час удару по будівлі поруч із церквою в Газі. За словами очевидців, вибух пошкодив фасад церкви і повністю зруйнував будівлю поряд з нею.



Місце вибуху / фото із соцмереж

Ізраїльська армія заявила, що перевіряє інформацію про цей удар і його наслідки.

Наслідки вибуху на території церкви у Газі: дивіться відео

ЦАХАЛ дали "зелене світло" для заходу в Газу

Нагадаємо, що напередодні у Міноборони Ізраїлю дали "зелене світло" на захід у Сектор Гази. За словами аналітиків, операція "Залізні мечі", яку запровадив Ізраїль проти ХАМАС, буде "неперевершеною за своєю жорстокістю".

Водночас експерти припустили, що післявоєнного плану для Сектору Гази – немає.