Водночас в американському відомстві наголосили, що продовжують оцінювання кількості загиблих у лікарні у Секторі Гази. Однак у розвідці США підкреслили, що це, як і раніше, "приголомшливі людські жертви".

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У розвідці спростували заяви ХАМАС щодо жертв

Розвідувальне співтовариство США вважає, що в результаті вибуху в лікарні Аль-Ахлі в Газі, ймовірно, загинули від 100 до 300 осіб. Крім того, у відомстві наголосили, що спостерігали лише "легкі структурні пошкодження в лікарні", без помітних пошкоджень головної будівлі та без вирв від ударів.

Ми все ще оцінюємо ймовірні цифри жертв, і наша оцінка може змінюватися, але ця кількість загиблих все ще відображає приголомшливу втрату людей. Сполучені Штати серйозно ставляться до загибелі всіх мирних жителів і інтенсивно працюють над вирішенням гуманітарної кризи в Газі,

– зазначили представники розвідки.

Так також наголосили, що ця оцінка додає більше деталей до початкової оцінки розвідувального співтовариства США, про те, що Ізраїль не несе відповідальності за удар по лікарні. Представники розвідки продовжують працювати над підтвердженням того, що вибух був результатом невдалого пуску ракети бойовиків угруповання "Ісламський джихад".

Оцінили кількість жертв у лікарні у Газі й в Європі

Журналісти AFP розповіли, що, високопоставлене джерело в європейській розвідці повідомило, що, на його думку, під час вибуху в лікарні Аль-Ахлі в Газі у вівторок загинули щонайбільше 50 осіб.

Зрештою Ізраїль заперечує свою відповідальність за вибух, надавши докази того, що удар по лікарні спричинила ракета "Ісламського джихаду". Ця зброя була спрямована проти ізраїльтян, але неправильно спрацювала, і це пояснення Великобританія, США та багато інших джерел сприйняли, як достовірне.

Крім того, за даними видання, Ізраїль поставив під серйозні сумніви заяви ХАМАС про те, що під час вибуху загинули 500 людей. Згодом так зване міністерство охорони здоров'я Гази оновило дані, сказавши, що щонайменше 471 людина була вбита.

Заяву ХАМАС також заперечив і речник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус. Він попросив ХАМАС надати докази, запитавши, куди поділися всі тіла.

Удар по лікарні Аль-Ахлі у Секторі Гази: що відомо