Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов сказав 24 Каналу, що такий розвиток подій може призвести не тільки до початку наземної операції ЦАХАЛ в Секторі Гази, але й до регіональної війни на Близькому Сході.

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Протести активізувались

Удар по лікарні Аль-Ахлі – наразі не встановлено остаточно, хто його здійснив – на палестинській території спричинив те, чого найбільше боялися – активізації протестного руху проти Ізраїлю в Туреччині, Йорданії, Єгипті, на Західному берегу річки Йордан в палестинській автономії та в інших країнах.

"Ці протести вже фактично зірвали саміт, який мав відбутися в Йорданії за участі президента США Джозефа Байдена та лідерів країн Близького Сходу, щоб узгодити певні кроки. З одного боку вирішити проблеми ХАМАС, а з іншого – не допустити гуманітарної катастрофи в Секторі Гази", – зазначив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

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Різна мотивація

Водночас удар по лікарні Аль-Ахлі може бути спробою свідомо загострити ситуацію, адже одразу представники певних країн виступили із засудження Ізраїлю, хоча на той момент не було відомо, хто саме завдав цього удару.

Проте в тих, хто зробив такі заяви була різна мотивація. Так, Іран та його союзники хочуть використати ситуацію та "інвестують" в її загострення. Саме не цей сценарій вони розраховують. Вони зраділи, що цей момент наступив раніше, ніж вони планували. Адже вони хотіли розкачати протести під час наземної операції Ізраїля, яка досі не розпочалась,

– пояснив Данилов.

Також деякі лідери країн виступили зі звинуваченнями Ізраїля в ударі на лікарні не для загострення ситуації, а щоб упередити внутрішні протести.

"У Реджепа Ердогана подвійна ситуація – він не хотів протестів на вулицях Стамбулу та Анкари, проте думає, як зіграти на цій ситуації. А король Йорданії, який скасував саміт, думав про внутрішньополітичну стабільність в Йорданії і про те, що він не може в цій ситуації вчинити інакше", – підкреслив Сергій Данилов.

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