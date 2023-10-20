В то же время в американском ведомстве подчеркнули, что продолжают оценивать число погибших в больнице в Секторе Газа. Однако в разведке США подчеркнули, что это по-прежнему "потрясающие человеческие жертвы".
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В разведке опровергли заявления ХАМАС по поводу жертв
Разведывательное сообщество США считает, что в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе, предположительно, погибли от 100 до 300 человек. Кроме того, в ведомстве отметили, что наблюдали лишь "легкие структурные повреждения в больнице", без заметных повреждений главного здания и без воронок от ударов.
Мы все еще оцениваем вероятные цифры жертв, и наша оценка может изменяться, но это число погибших все еще отражает ошеломляющую потерю людей. Соединенные Штаты серьезно относятся к гибели всех мирных жителей и интенсивно работают над разрешением гуманитарного кризиса в Газе,
– отметили представители разведки.
Так также отметили, что эта оценка добавляет больше деталей к первоначальной оценке разведывательного сообщества США, о том, что Израиль не несет ответственности за удар по больнице. Представители разведки продолжают работать над подтверждением того, что взрыв явился результатом неудачного пуска ракеты боевиков группировки "Исламский джихад".
Оценили количество жертв в больнице в Газе и Европе
Журналисты AFP рассказали, высокопоставленный источник в европейской разведке сообщил, что, по его мнению, при взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе во вторник погибли более 50 человек.
В конце концов, Израиль отрицает свою ответственность за взрыв, предоставив доказательства того, что удар по больнице нанесла ракета "Исламского джихада". Это оружие было направлено против израильтян, но неправильно сработало, и это объяснение Великобритания, США и многие другие источники восприняли как достоверное.
Кроме того, по данным издания, Израиль поставил под серьезные сомнения заявления ХАМАС, что в результате взрыва погибли 500 человек. Впоследствии так называемое министерство здравоохранения Газа обновило данные, сказав, что по меньшей мере 471 человек был убит.
Заявление ХАМАС также отрицал и спикер ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. Он попросил ХАМАС предоставить доказательства, спросив, куда девались все тела.
Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа: что известно
- В секторе Газа вечером 17 октября раздался мощный взрыв в больнице Аль-Ахли. В сети сразу начали публиковать кадры масштабным пожаром и пострадавшими в результате удара.
- ХАМАС, контролируемый Сектором Газы, сразу обвинили Израиль в этой атаке. В то же время премьер-министр Израиля Нетаньяху отверг обвинения и подчеркнул, что его армия не нанесла ракетного удара по больнице.
- После новости о взрыве в больнице в секторе Газа многими арабскими странами прокатилась волна митингов и антиизраильских протестов В частности, протестующие подходили к посольству Израиля и пытались штурмовать его.
- В ходе визита в Израиль прокомментировал происшествия со взрывом в больнице президент США Джо Байден. Он отметил, что расстроен этим событием, но отметил, что Израиль до взрывов не имеет никакого отношения.