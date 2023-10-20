Очевидцы говорят, что ракета попала в помещение, где были раненые местные жители. Вероятно, в результате взрыва погиб ребенок.

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Взрыв в церкви в Секторе Газа

По предварительной информации, была обстреляна территория православной греческой церкви в Секторе Газа. Пострадали 50 человек, как минимум один ребенок погиб. Еще десятки человек находятся под завалами.

ХАМАС также утверждает о "большом количестве" убитых и раненых при ударе по зданию рядом с церковью в Газе. По словам очевидцев, взрыв повредил фасад церкви и полностью разрушил здание рядом с ним.



Место взрыва / фото из соцсетей

Израильская армия заявила, что проверяет информацию об этом ударе и его последствиях.

Последствия взрыва на территории церкви в Газе: смотрите видео

ЦАХАЛ дали "зеленый свет" для захода в Газу

Напомним, что накануне в Минобороны Израиля дали "зеленый свет" на заход в Сектор Газа. По словам аналитиков, операция "Железные мечи", которую ввел Израиль против ХАМАС, будет "непревзойденной по своей жестокости".

В то же время эксперты предположили, что послевоенного плана для Сектора Газа – нет.