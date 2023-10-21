Такой мыслью с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что конфликт на Ближнем Востоке не успокоится в ближайшее время.
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Каковы угрозы для Израиля
Несмотря на то, что переговоры между США и Палестиной зашли в тупик, израильские политики и общество не отказываются от наземной операции в Секторе Газа. ЦАХАЛ мобилизовал более 400 тысяч солдат, готовящихся совершить в Газе операцию "невиданной жестокости".
Однако вполне вероятно, что в ответ на жесткую операцию в секторе Газа к войне может присоединиться Хезболла – шиитская группировка, пока воздерживавшаяся от существенной эскалации на Севере Израиля.
"Если Хезболла присоединится к войне, риски для Израиля существенно вырастут. Ведь тогда силы, которые будут противостоять Израилю, могут существенно возрасти. В Секторе Газа сосредоточено около 50 тысяч боевиков, Хезболла имеет до 100 тысяч – и вместе они могут нивелировать численное преимущество", – предположил политтехнолог.
Михаил Шейтельман о возможном развитии израильско-палестинского конфликта: смотрите видео
Однако даже в этом случае Израиль, по всей вероятности, сможет победить благодаря тому, что имеет на вооружении более современную технику. Однако цена этой победы будет очень большой.
Вмешается ли в войну Иран
Вместо этого вероятность того, что к войне присоединится Иран, низка, ведь тогда Соединенные Штаты начнут вооруженно вмешиваться в оборону Израиля, в том числе и благодаря своим авианосцам.
Чтобы увеличить уверенность Ирана в своих силах, ему крайне нужно создать ядерное оружие. Пока Тегеран его не имеет, но пытается активно распространять антиизраильские месседжи и призвать другие мусульманские страны к более жесткой позиции в отношении действий Тель-Авива.
"К сожалению, пламя на Ближнем Востоке может разгореться в любой момент. Мы уже увидели, как неподтвержденный удар по палестинской больнице потряс все мусульманские страны региона. Правда в том, что во время наземной операции Израиля такие события могут повториться", – предостерег Шейтельман.
Война ХАМАС и Израиля: что известно по состоянию на сегодня
- Ранее Соединенные Штаты пытались найти "формулу мира", при которой операция Израиля в Секторе Газа не всколыхнула ситуацию в регионе, а наоборот поспособствовала бы ее стабилизации. Однако после поражения палестинской больницы неизвестной ракетой тысячи мусульман вышли на улицы Турции, Ирана и Западного Берега Палестины, отчетливо показывая, что не примут никаких компромиссов с Израилем.
- В то же время, и Израиль не готов отказаться от операции в Секторе Газа из-за желания отомстить за сотни убитых сограждан. Не останавливает Тель-Авив даже то, что никакого утвержденного плана послевоенного устройства в Секторе Газа израильские политики не имеют. А, как показывает практика, после жестких операций в Секторе радикализм местных только возрастает.
- Поэтому значительное количество обозревателей предполагает, что деэскалация противостояния пока не возможна. В то же время США не готовы убеждать Израиль воздержаться от наземной операции в Газу, ведь, как отметила пресс-секретарь Пентагона, "Израиль только что пережил свое 11 сентября" (дата террористической атаки на Башни-Близнецы в Нью-Йорке, после которой США вторглись в Афганистан – 24 Канал).
- Тем не менее Вашингтон стремится избежать эскалации в регионе, ведь она отвратит мусульманские страны от диалога с Западом и сыграет на руку Китаю.