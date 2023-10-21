Такой мыслью с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что конфликт на Ближнем Востоке не успокоится в ближайшее время.

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Каковы угрозы для Израиля

Несмотря на то, что переговоры между США и Палестиной зашли в тупик, израильские политики и общество не отказываются от наземной операции в Секторе Газа. ЦАХАЛ мобилизовал более 400 тысяч солдат, готовящихся совершить в Газе операцию "невиданной жестокости".

Однако вполне вероятно, что в ответ на жесткую операцию в секторе Газа к войне может присоединиться Хезболла – шиитская группировка, пока воздерживавшаяся от существенной эскалации на Севере Израиля.

"Если Хезболла присоединится к войне, риски для Израиля существенно вырастут. Ведь тогда силы, которые будут противостоять Израилю, могут существенно возрасти. В Секторе Газа сосредоточено около 50 тысяч боевиков, Хезболла имеет до 100 тысяч – и вместе они могут нивелировать численное преимущество", – предположил политтехнолог.

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Однако даже в этом случае Израиль, по всей вероятности, сможет победить благодаря тому, что имеет на вооружении более современную технику. Однако цена этой победы будет очень большой.

Вмешается ли в войну Иран

Вместо этого вероятность того, что к войне присоединится Иран, низка, ведь тогда Соединенные Штаты начнут вооруженно вмешиваться в оборону Израиля, в том числе и благодаря своим авианосцам.

Чтобы увеличить уверенность Ирана в своих силах, ему крайне нужно создать ядерное оружие. Пока Тегеран его не имеет, но пытается активно распространять антиизраильские месседжи и призвать другие мусульманские страны к более жесткой позиции в отношении действий Тель-Авива.

Подробности: В 2006 году ООН наложили на Иран масштабные санкции за нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако в 2015 году Запад и Иран подписали "ядерное соглашение", согласно которому Иран мог продолжать обогащение урана в определенных договором количествах. Однако существуют основания полагать, что Иран не отказался от идеи создать свое атомное оружие. На это указывает и то, что по состоянию на 2023 год у Тегерана уже более 100 килограммов обогащенного до 60% урана, чего достаточно для создания по крайней мере одной ядерной боеголовки. В то же время иранские чиновники неоднократно прибегали к антисемитским высказываниям, среди которых и угрозы, что Израиль прекратит свое существование до 2040 года. Также обозреватели предполагают, что успешная атака ХАМАС на Израиль была бы невозможна без помощи Ирана.

"К сожалению, пламя на Ближнем Востоке может разгореться в любой момент. Мы уже увидели, как неподтвержденный удар по палестинской больнице потряс все мусульманские страны региона. Правда в том, что во время наземной операции Израиля такие события могут повториться", – предостерег Шейтельман.

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