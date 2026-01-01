Новогоднее поздравление: в России пылает пораженный промышленный объект "Татнефть"

В городе Альметьевск в республике Татарстан России сообщают об атаке беспилотников на промышленный объект. По словам местных жителей, было зафиксировано по меньшей мере два прилета дронов.

Это одна из первых атак в 2026 году. Об этом пишет 24 Канал с сообщением на телеграмм-каналы.

Смотрите также Первые на счету в 2026 году: в России загорелись Ильский НПЗ и нефтебаза

Что поразили в Татарстане?

Утром 1 января беспилотники атаковали город Альметьевск, что находится в Татарстанской республике России. Под ударом оказался Северный товарный парк – промышленный объект ПАО "Татнефть".

Обратите внимание! Комплекс используется для сбора, сепарации, подготовки и хранения товарной нефти с северных месторождений региона перед ее дальнейшей транспортировкой.

Пользователи в социальных сетях сообщают о том, что на месте поражения находится скорая помощь и спасатели. Официальные власти пока никак не прокомментировали последствия атаки.

Беспилотники атаковали Северный товарный парк в Татарстане: смотрите видео

Что известно о других атаках на российские промышленные объекты в новогоднюю ночь?