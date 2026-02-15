Укр Рус
24 Канал Новости мира Белгород снова без света: в городе под удар в очередной раз попала ТЭЦ
15 февраля, 23:05
2

Белгород снова без света: в городе под удар в очередной раз попала ТЭЦ

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Белгороде вечером 15 февраля раздавались взрывы, сообщают о ракетном ударе по местной ТЭЦ и существенных разрушениях.
  • Губернатор заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры, в городе и близлежащих населенных пунктах аварийно отключают электроснабжение.

Вечером 15 февраля в Белгороде раздавались громкие взрывы. Сообщают о ракетных ударах по местной ТЭЦ и существенных разрушениях.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Смотрите также Порт Усть-Луги атаковал сам себя: судно врезалось в портовый кран

Что известно о взрывах в Белгороде?

Российские телеграмм-каналы сообщают о ракетном ударе по Белгородской ТЭЦ. В городе аварийно отключают электроснабжение в самом Белгороде и близлежащих населенных пунктах.

В Белгороде раздавались громкие взрывы: смотрите видео

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что предварительно энергетическая инфраструктура области получила существенные повреждения. Масштаб разрушений оценивают аварийные службы.

В Белгородской области до этого объявляли ракетную опасность с 22:19 до 22:31 по московскому времени. Было слышно ПВО.

Медиа предполагают, что Украина нанесла удары по ТЭЦ с помощью ракет HIMARS. Местные слышали около 10 взрывов.

На Белгородщине исчез свет: смотрите видео

Взрывы раздаются в Белгороде: смотрите видео

Неизвестные дроны атаковали Москву

  • Россияне 15 февраля днем жаловались на звуки дронов и взрывы в Москве и области. Росавиация приостанавливала работу аэропорта Домодедово.

  • Российский мэр Собянин несколько раз сообщал о движении беспилотников в сторону города и якобы работе ПВО по ним. Российское минобороны утверждает, что с 13:00 до 18:00 по Москве их ПВО якобы сбила или перехватила 123 БпЛА.