В частности, в объективы камер попали непосредственные моменты попадания в объекты. Местные власти уже рассказали о предварительных последствиях очередной атаки на город.

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Последствия "хлопка"

Вечером 27 марта в российском Белгороде снова слышали многочисленные взрывы. Так, по словам губернатора области, было якобы сбито 16 воздушных целей еще на подлете к городу. Однако местные опубликовали в сети видео, которые показывают весь масштаб сегодняшней атаки. В момент, когда сирена выла на всю, в разных районах города фиксировали яркие вспышки.

Яркое сочетание сирен и "хлопка": смотрите видео

По словам губернатора, выбиты стекла в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Также осколки посекли часть зданий в городе. В то же время власти не сообщили, есть ли пострадавшие в городе после атаки и если да – сколько их.

Момент прилета с камер наблюдения: смотрите видео

Отмечается, что также сгорело два автомобиля – всего повреждения зафиксированы в 8 транспортных средствах. Также в сети опубликовали видео горения автомобиля в Белгороде.

В Белгороде загорелся автомобиль: смотрите видео

Отметим, что тревога в городе длилась недолго – всего 24 минуты. Так, губернатор сообщил об угрозе в 19:25, а закончилась она – в 19:49. Он советовал местным не подходить к окнам, а также укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Попадание в одном из районов Белгорода: смотрите видео

Атаки на Белгород