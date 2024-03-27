Зокрема, в об'єктиви камер потрапили безпосередні моменти влучання в об'єкти. Місцева влада уже розповіла про попередні наслідки чергової атаки на місто.
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Наслідки "бавовни"
Ввечері 27 березня у російському Бєлгород знову чули чисельні вибухи. Так, за словами губернатора області, було нібито збито 16 повітряних цілей ще на підльоті до міста. Однак місцеві опублікували у мережі відео, які показують весь масштаб сьогоднішньої атаки. У момент, коли сирена вила на всю, у різних районах міста фіксували яскраві спалахи.
Яскраве поєднання сирен та "бавовни": дивіться відео
За словами губернатора, вибито шибки у 26 квартирах 12 багатоквартирних будинків. Також уламки посікти частину будівель у місті. Водночас влада не повідомила, чи є постраждалі у місті після атаки і якщо так – скільки їх.
Момент прильоту з камер спостереження: дивіться відео
Зазначається, що також згоріло два автомобілі – всього пошкодження зафіксовано у 8 транспортних засобах. Також у мережі опублікували відео горіння автівки у Бєлгороді.
У Бєлгороді спалахнув автомобіль: дивіться відео
Зазначимо, що тривога у місті тривала недовго – всього 24 хвилини. Так, губернатор повідомив про загрозу об 19:25, а закінчилася вона – об 19:49. Він радив місцевим не підходити до вікон, а також сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами.
Влучання в одному з районів Бєлгорода: дивіться відео
Атаки на Бєлгород
- Того таки дня безпілотник атакував адміністративну будівлю МВС Росії у місті Бєлгород. На диво, цього разу влада підтвердила влучання, однак заявило, нібито було поранено одну жінку. Російські ЗМІ ж писали принаймні про 4 постраждалих.
- "Тривожно" у місті було й днем раніше – однак трохи пізніше, близько 22:45. Тоді нібито знову "збили" 18 повітряних цілей. Тоді також від роботи славнозвісної "пе-ве-о" постраждали будинки, а також осколкові поранення отримав чоловік.
- Жителі Бєлгорода 25 березня страждали від безпосередньої атаки власних військ. Так, ворог обстріляв власні села в області. Російський льотчик "випадково" скинув дві авіабомби на населені пункти Шалаєве та Казинка. Всього в регіоні сталося вже шість подібних інцидентів тільки за останній тиждень загалом.