Російські ЗМІ повідомляють про серію вибухів у Бєлгороді. За попередньою інформацією окупантів, у місті буцімто спрацювала їхня розхвалена "пе-ве-о", передає 24 Канал.

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У Бєлгороді пролунали вибухи

Ввечері 26 березня у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, орієнтовно о 22:45 було чутно гучні звуки у небі, водночас спостерігалися яскраві спалахи.

У Бєлгороді чули гучні вибухи: дивіться відео

Незадовго до цього у місті повідомили про ракетну небезпеку, у місті пролунали сирени повітряної тривоги. Влада, "хвилюючись" за своїх громадян, порадила їм не підходити близько до вікон.

У місті лунає попередження про ракетну небезпеку: дивіться відео

Водночас росіяни, як завжди, заявили про роботу так званої "пе-ве-о", яка раніше неодноразово демонструвала свої "спроможності", після яких зазвичай фіксувалися не дуже вдалі наслідки у житлових будинках населення.

Очевидці зафіксували кадри спалахів у небі: дивіться відео

Станом на зараз інформації щодо влучань та постраждалих оприлюднено не було. Зокрема, місцева влада не повідомляла про ракетні обстріли регіону.

Оновлено. Станом на 23:54 губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом нібито збито 18 повітряних цілей.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Він отримав осколкове поранення.

Минулої ночі у Бєлгороді також було неспокійно: коротко