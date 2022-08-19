Западная разведка считает военные объекты в Белгороде законными целями для ВСУ, – СМИ

Представитель западной разведки подчеркнул, что ВСУ имеет полное право обстреливать военные объекты на территории россии.

Да, Запад вполне понимает, что "хлопок" на военных объектах в Белгороде и в других российских городах – вполне законный.

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Белгород является законной целью для ВСУ

Представителя западной разведки попросили прокомментировать недавние взрывы в россии, временно оккупированной Крыму и других захваченных россиянами территориях.

Я думаю, что мы можем предположить нападения украинцев в тылу врага,

– сказал сотрудник западной разведки.

Он подчеркнул, что такие цели, как Белгород, являются законными целями, не угрожающими территориальной целостности россии. Кроме этого, сотрудник разведки назвал атаки со стороны Украины "сочетанием невероятно смелых людей и новых возможностей".

Когда был последний "хлопок" в Белгороде

Последний "хлопок" в Белгороде был не так давно – вечером 18 августа. В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Глава округа вывез жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На место приехали оперативные службы.

На видео можно увидеть яркие вспышки и дым от вылетов снарядов. Боеприпасы детонировали с вечера до поздней ночи.

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