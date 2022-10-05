Иранские дроны ночью атаковали Киевщину: в Белой Церкви – взрывы и пожары

Воздушную тревогу в Киевской области объявили после 2 часов ночи, через несколько минут после этого в сети начали появляться сообщения о характерных звуках полета иранских дронов-камикадзе.

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали Белую Церковь – в городе прогремели несколько взрывов, начались пожары. Глава Киевской ОВА подтвердил эту информацию и проинформировал о по меньшей мере одном пострадавшем.

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Белую Церковь атаковали дроны-камикадзе

Воздушную тревогу в Киевской области, а также в Черкасской южнее, объявили примерно в 01:30. Местные сразу заподозрили угрозу атаки дронов из Беларуси – хотя раньше такого не случалось ни разу.

В 02:01 появилось первое сообщение о взрыве в Белой Церкви. Местные слышали и характерные звуки полета иранских дронов, напоминающих гудение мопеда. В общей сложности речь шла о 4 – 5 аппаратах.

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по состоянию на 4 утра неизвестно, сколько именно дронов сбили, а сколько было, собственно, прилетов. Также нет подтверждений относительно направлений атаки – смогли они долететь с Юга или их запустили с территории Беларуси.

Через несколько минут после 3 часов ночи глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что несколько взрывов в Белой Церкви действительно были.

Предварительно, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший,

– сообщил чиновник.

Он подчеркнул, что соответствующие экстренные службы уже работают на месте. Информация о разрушениях и пострадавших будет позже.

К сожалению, в 03.50 местные в сети сообщили о еще как минимум двух взрывах. Вероятно, это тоже прилеты. Режим воздушной тревоги продолжает действовать.

Примите во внимание:

Вечером 4 октября и в Днепре объявляли воздушную тревогу.

Во время нее в городе гремели взрывы, которые слышали в нескольких районах и на окраинах.

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