На месте прилетов начался пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию.

Смотрите также "Боевые комары" прокладывают тропу, – Братчук прокомментировал атаки на Крым и юг России

Что известно об атаке беспилотников на Бердянск

Вечером, 29 января, во временно оккупированном Бердянске, что в Запорожской области, слышали взрывы. На территории порта занялся пожар.

Горожане видели пролеты и взрывы в районе порта. Псевдогубернатор оккупированной части области заявил об атаке беспилотников. По словам оккупационных властей, город атаковали 3 беспилотника, которые были якобы сбиты. Однако на территории порта все равно начался пожар.

Сообщается, что пожар быстро удалось локализовать, последствий для работы предприятий, как отмечается, нет.

В Вооруженных силах Украины пока не комментировали эти сообщения.

Напомним, дроны СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области, что повлекло пожар и остановку трубопровода.