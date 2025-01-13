Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что недавно вблизи полуострова Силам обороны удалось уничтожить 2 российских "Панциря". Работа по обезвреживанию мощностей противника продолжается постоянно, однако не всегда появляется информация о деталях операций.

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Работа украинских дронов

Сергей Братчук отметил, что Вооруженные Силы Украины атакуют не только временно оккупированный Крым, но и территорию противника в частности на Кубани, вблизи Ростова-на-Дону и Новороссийска.

"Боевые комары" прокладывают тропинку для того, чтобы она превращалась в воздушную дорогу для наших более серьезных средств огневого поражения,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Он подчеркнул, что в Новороссийске есть очень много объектов, которые необходимо уничтожить. Говорится о ракетоносителях, крупнейший в Черном море нефтяной терминал и другие военные объекты.

На все свое время, ведь такие масштабные операции, очевидно, планируются достаточно долго.

Надеюсь, что о положительных новостях мы узнаем вскоре, но боевая работа продолжается постоянно в разных формах,

– добавил Сергей Братчук.

Напомним, в ночь на 8 января 2025 года в российском городе Энгельс прогремели взрывы, которые поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл". В Генштабе ВСУ подтвердили атаку, вероятно, осуществленную украинскими беспилотниками "Бобер", способными преодолевать более 800 километров. Подобные взрывы также произошли в Краснодарском крае.