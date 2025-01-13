Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що нещодавно поблизу півострова Силам оборони вдалось знищити 2 російських "Панцирі". Робота щодо знешкодження потужностей противника триває постійно, проте не завжди з'являється інформація про деталі операцій.

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Робота українських дронів

Сергій Братчук зазначив, що Збройні Сили України атакують не лише тимчасово окупований Крим, але й територію противника зокрема на Кубані, поблизу Ростова-на-Дону та Новоросійська.

"Бойові комарі" прокладають стежиночку для того, щоб вона перетворювалась на повітряну дорогу для наших більш серйозних засобів вогневого ураження,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

Він підкреслив, що у Новоросійську є дуже багато об'єктів, які необхідно знищити. Мовиться про ракетоносії, найбільший у Чорному морі нафтовий термінал та інші військові об'єкти.

На все свій час, адже такі масштабні операції, очевидно, плануються достатньо довго.

Сподіваюся, що про позитивні новини ми дізнаємось незабаром, але бойова робота триває постійно у різних формах,

– додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня 2025 року в російському місті Енгельс пролунали вибухи, які вразили нафтобазу "Комбінат Крістал". У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку, ймовірно, здійснену українськими безпілотниками "Бобер", здатними долати понад 800 кілометрів. Подібні вибухи також сталися у Краснодарському краї.