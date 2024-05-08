В эфире национального телемарафона корреспондентка ТСН сообщила, что дом, в котором ранения получили 2 человека, пострадал больше всего. Оккупанты уже второй раз разрушают его, пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях атаки на Киевщине
Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. Именно их дом больше всего пострадал от атаки – от здания ничего не осталось, фактически 2 стены и куча кирпичей.
Это уже не первое попадание в этот дом. В начале полномасштабной войны в него уже прилетало. В сельском совете заявили, что его лишь недавно достроили по государственной программе еВідновлення, как его снова разрушили.
Также в результате ракетной атаки изуродованы соседние дома, оборвало линии электропередач, повреждений получил и детский сад.
Сейчас улица, которая стала эпицентром разрушений, недоступна для проезда из-за кучи завалов.
Подробности о пострадавших
Ранее глава Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в результате атаки травмированы женщина 1962 года рождения и мужчина 1990 года рождения.
По его словам, они госпитализированы в Броварскую больницу с повреждением конечностей. Впоследствии выяснилось, что это мать и сын. Они в тяжелом состоянии.
- Напомним, в ночь на 8 мая 2024 года Россия нанесла по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА. В общем враг применил 76 средств воздушного нападения по разным областям Украины.
- В частности Киев враг атаковал крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, которые выпускал с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты на столицу заходили с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить все воздушные цели в пределах Киева.