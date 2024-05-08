В ефірі національного телемарафону кореспондентка ТСН повідомила, що будинок, у якому поранень зазнали 2 людини, постраждав найбільше. Окупанти вже вдруге руйнують його, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки на Київщині

Постраждалі перебувають в лікарні у важкому стані. Саме їхній будинок найбільше постраждав від атаки – від будівлі нічого не залишилось, фактично 2 стіни та купа цегли.

Це вже не перше влучання в цей будинок. На початку повномасштабної війни в нього вже прилітало. У сільській раді заявили, що його лиш нещодавно добудували за державною програмою єВідновлення, як його знову зруйнували.

Також внаслідок ракетної атаки понівечені сусідні будинки, обірвало лінії електропередач, пошкоджень зазнав і дитячий садочок.

Зараз вулиця, яка стала епіцентром руйнувань, недоступна для проїзду через купу завалів.

Подробиці щодо постраждалих

Раніше голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок атаки травмовані жінка 1962 року народження та чоловік 1990 року народження.

За його словами, вони госпіталізовані до Броварської лікарні з пошкодженням кінцівок. Згодом з'ясувалося, що це матір та син. Вони у важкому стані.