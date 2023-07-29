Об этом сообщил украинский блоггер и активист Сергей Стерненко. Также он обнародовал видео с места происшествия.

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В Донецке, вероятно, детонирует склад БК

Стерненко в 20:22 29 июля обнародовал видео из временно оккупированного Донецка.

Попадание в склад боеприпасов во временно оккупированном Донецке,

– говорится в подписи к ролику.

На видео можно услышать взрывы, которые раздаются один за другим. Также в стороне, откуда приходят звуки, можно увидеть дым.

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Если эти звуки действительно являются детонацией вражеского склада БК, то прилет таки удался. Однако стоит заметить, что пока точно неизвестно, причастна ли Украина к этому инциденту, ведь официальных сообщений от Сил обороны все еще не было.

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