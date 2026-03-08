Над городом поднимается густой дым: в Донецке, вероятно, атаковали склад "Шахедов"

В воскресенье, 8 марта, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Вероятно, под ударом оказались военные склады оккупантов, где хранились "Шахеды".

Об этом сообщил телеграм-канал Supernova+.

Что происходит в Донецке?

СМИ сообщают, что в Донецке был атакован склад хранения ударных беспилотников "Герань-2" – российской версии иранских Shahed.

Для удара по оккупированной территории якобы применили американские ракеты ATACMS.

Местные жители массово публикуют фото и видео из Донецка: на кадрах можно увидеть столб густого дыма, который поднимается над городом.

Под ударом оказались военные склады в Донецке: смотрите видео

Агенты партизанского движения "Атеш" сообщают, что в результате атаки было ликвидировано значительное количество российских военных. По их данным, на место происшествия уже отправились бригады скорой помощи.

Тем временем журналист Денис Казанский написал, что в Донецке был уничтожен один из цехов завода "Точмаш", где мог детонировать склад боеприпасов. Известно также, что взрыв произошел в промышленной зоне на Киевском проспекте.

