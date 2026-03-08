Над городом поднимается густой дым: в Донецке, вероятно, атаковали склад "Шахедов"
- В Донецке, вероятно, атаковали военные склады с ударными беспилотниками "Герань-2", российской версии иранских Shahed.
- СМИ сообщают, что атака привела к значительным потерям среди российских военных, на место происшествия отправились бригады скорой помощи.
В воскресенье, 8 марта, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Вероятно, под ударом оказались военные склады оккупантов, где хранились "Шахеды".
Об этом сообщил телеграм-канал Supernova+.
Что происходит в Донецке?
СМИ сообщают, что в Донецке был атакован склад хранения ударных беспилотников "Герань-2" – российской версии иранских Shahed.
Для удара по оккупированной территории якобы применили американские ракеты ATACMS.
Местные жители массово публикуют фото и видео из Донецка: на кадрах можно увидеть столб густого дыма, который поднимается над городом.
Под ударом оказались военные склады в Донецке: смотрите видео
Агенты партизанского движения "Атеш" сообщают, что в результате атаки было ликвидировано значительное количество российских военных. По их данным, на место происшествия уже отправились бригады скорой помощи.
Тем временем журналист Денис Казанский написал, что в Донецке был уничтожен один из цехов завода "Точмаш", где мог детонировать склад боеприпасов. Известно также, что взрыв произошел в промышленной зоне на Киевском проспекте.
Враг продолжает нести потери: последние новости
Украинские Силы обороны 7 – 8 марта нанесли серии ударов по военным объектам России на временно оккупированных территориях и в России. В районе Новоозерного во временно оккупированном Крыму был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16.
Кроме этого, украинские военные нанесли удары по ряду пунктов управления беспилотными летательными аппаратами врага. В частности, был поражен пункт управления БпЛА "Орион" в районе Красносельского в оккупированном Крыму.
Также под удар попали пункты управления беспилотниками в населенных пунктах Дунайка в Белгородской области России, в районе Гуляйполя Запорожской области и в Селидово на временно оккупированной части Донецкой области.