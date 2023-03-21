Исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов заявил, что целью взрывов во временно оккупированном Джанкое в украинском Крыму было полное или частичное остановка логистического обеспечения группировок россиян в захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей. Об этом он рассказал во время брифинга, передает 24 Канал.
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Как повреждение железной дороги в Джанкое повлияет на логистику россиян
По его словам, взрывы в Джанкое не разрушат снабжение врагом боеприпасов в Крым, потому что другие железнодорожные узлы еще находятся, в частности, в Симферополе. При этом он подчеркнул, что удары по Джанкое могут помешать обеспечению оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.
Джанкой является одним из узлов, которые есть на ветке логистического пути, который, например, идет в Мелитополь или Херсон. Поэтому одна из причин нанесения такого поражения была как раз либо полная остановка, либо препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории,
– сказал он.
Мощные взрывы в Джанкое: главное
- Ориентировочно в 20:50 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Местные жители начали сетовать из-за звуков дронов, а затем взрывы и автоматные очереди.
- Пропагандисты сразу писали о якобы работе ПВО, это подтвердил так называемый советник коллаборанта Сергея Аксенова Олег Крючков.
- Впоследствии в ГУР сообщили, что в результате "бавовны" в Джанкое уничтожены российские ракеты "Калибр НК". Известно, что оккупанты их куда-то неудачно перевозили. Ракеты предназначены для запусков с надводных кораблей русской черноморской флотилии. Дальность ракет – 2 500 километров по наземным целям и более 375 километров – по морским. Их Кремль активно использует для нанесения ракетных ударов по Украине.
- РосСМИ написали, что в результате "хлопка" повреждены четыре объекта железнодорожной станции.