Исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов заявил, что целью взрывов во временно оккупированном Джанкое в украинском Крыму было полное или частичное остановка логистического обеспечения группировок россиян в захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей. Об этом он рассказал во время брифинга, передает 24 Канал.

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Как повреждение железной дороги в Джанкое повлияет на логистику россиян

По его словам, взрывы в Джанкое не разрушат снабжение врагом боеприпасов в Крым, потому что другие железнодорожные узлы еще находятся, в частности, в Симферополе. При этом он подчеркнул, что удары по Джанкое могут помешать обеспечению оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Джанкой является одним из узлов, которые есть на ветке логистического пути, который, например, идет в Мелитополь или Херсон. Поэтому одна из причин нанесения такого поражения была как раз либо полная остановка, либо препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории,

– сказал он.

Мощные взрывы в Джанкое: главное