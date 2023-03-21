Виконуючий обов'язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов заявив, що метою вибухів у тимчасово окупованому Джанкої в українському Криму було повне або часткове зупинення логістичного забезпечення угруповань росіян у захоплених регіонах Запорізької та Херсонської областей. Про це він розповів під час брифінгу, передає 24 Канал.
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Як пошкодження залізниці у Джанкої вплине на логістику росіян
За його словами, вибухи в Джанкої не зруйнують постачання ворогом боєприпасів до Криму, тому що інші залізничні вузли ще знаходяться, зокрема, у Сімферополі. При цьому він наголосив, що удари по Джанкою можуть перешкодити забезпеченню окупантів у Херсонській та Запорізькій областях
Джанкою є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя чи Херсона. Тому одна з причин нанесення такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території,
– сказав він.
Потужні вибухи у Джанкої: головне
- Орієнтовно о 20:50 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Місцеві мешканці почали бідкатись через звуки дронів, а потім вибухи та автоматні черги.
- Пропагандисти відразу писали про нібито роботу ППО, це підтвердив так званий радник колаборанта Сєргєя Аксьонова Алєг Крючков.
- Згодом у ГУР повідомили, що внаслідок "бавовни" у Джанкої знищені російські ракети "Калібр НК". Відомо, що окупанти їх кудись невдало перевозили. Ракети призначені для запусків з надводних кораблів російської чорноморської флотилії. Дальність ракет – 2 500 кілометрів по наземних цілях і понад 375 кілометрів – по морських. Їх Кремль активно використовує для завдання ракетних ударів по Україні.
- РосЗМІ написали, що внаслідок "бавовни" пошкоджені чотири об'єкти залізничної станції.