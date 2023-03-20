Взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК" во время перевозки, – ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали результаты мощных взрывов во временно оккупированном Джанкое. В результате "хлопка" уничтожены российские ракеты "Калибр НК"

Ракеты уничтожили при перевозке по железной дороге. В ГУР МО отметили, что "загадочный хлопок" продолжает демилитаризацию России и подготовку временно оккупированного Крыма к деоккупации.

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У россиян стало меньше "Калибров"

В ГУР МО не уточнили, сколько таких ракет удалось уничтожить на железной дороге во временно оккупированном Джанкое, который, к слову, является одним из главных железнодорожных узлов временно оккупированного Крыма. Именно поэтому город пролегают пути с полуострова на оккупированные части материковой Украины.

Также пока нет данных о том, куда россияне перевозили эти ракеты. Есть только факт, что вражеский груз был уничтожен.

Следует отметить, что ракеты "Калибр НК" предназначены для запусков с надводных кораблей российской черноморской флотилии. Дальность ракет – 2 500 км по наземным целям и более 375 км по морским. Эти ракеты враг активно использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

Тем временем у Аксенова "паники нет"

Во временно оккупированном Джанкое около 20:50 начались взрывы, а местные публиковали в сети кадры, на которых слышны звуки беспилотников и автоматные очереди – вероятно, их пытались сбить из стрелкового оружия.

Местные сообщали о 11 взрывах, в том числе и в районе железнодорожного вокзала. В то же время, коллаборант и так называемый "председатель Крыма" Сергей Аксенов заявил, что Джанкой атаковали беспилотники, но их всех "сбила российская ПВО". Всё в лучших традициях России. Однако коллаборант сообщил, что обломки повредили жилой дом и магазин и якобы 1 человек получил ранения.

Примечательно, что после взрывов местные также сообщали о том, что россияне подняли с аэродрома авиацию. Однако дальнейших сообщений об этом пока нет.