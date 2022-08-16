Об этом в эфире общенационального информационного марафона рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает 24 канал.

Важно Крымский мост обижается, что ему приходится стоять в очереди, – Чубаров

Чубаров сказал, что пока неизвестно, сколько единиц техники потеряли оккупанты в результате взрывов. Однако он объяснил, что после взрывов в аэродроме Саки, основными для скопления российской техники остаются военные аэродромы в Гвардейском и Бельбеке.

То есть там (в Гвардейском – 24 канал) должны быть повреждены много самолетов. Однако точного количества мы пока не знаем,

– заметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Он предположил, что оккупанты не смогут долго скрывать правду и рано или поздно будут вынуждены назвать реальные причины взрывов.

На очереди еще одна авиабаза

Чубаров также рассказал, что под Джанкоем, недалеко от мест сегодняшних взрывов, находится военный аэродром. россияне возобновили его работу, когда захватили Крым.

"Я не совсем уверен, что они его активно используют. Он расположен относительно близко от мест боевых действий, но там базируется военная тяжелая авиатехника, вертолеты, формирования воздушных сил россии", – подчеркнул Чубаров.

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