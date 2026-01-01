Россия ударила КАБом по Харькову, есть пострадавший

Оккупанты не прекращают атаковать Украину и 1 января. По пригороду Харькова ударили КАБом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Синегубова.

Что известно об обстреле Харькова 1 января?

В 11:29 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что в некоторых районах Харькова были слышны взрывы.

Игорь Терехов уточнил: взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали в пригороде.

По предварительной информации, россияне нанесли удар КАБом.

На 11:36 уже известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара, медики оказывают всю необходимую помощь.

Где сейчас тревога в Украине: онлайн-карта тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Важно! Днем к "Шахедам" добавились и ракеты. Воздушные силы писали о скоростной цели, которая залетела на Сумщину, прошла Полтавщину и полетела на Черкасщину. Мониторы считают, что это крылатая ракета, и пока не известно, откуда она взялась.

Удары были и в новогоднюю ночь