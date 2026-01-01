Россия ударила КАБом по Харькову, есть пострадавший
- Россия нанесла удар КАБом по пригороду Харькова 1 января.
- Сейчас есть один пострадавший.
Оккупанты не прекращают атаковать Украину и 1 января. По пригороду Харькова ударили КАБом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Синегубова.
Смотрите также Россияне запустили дроны к Новому году, под атакой снова Луцк: где летят БпЛА и ракеты 1 января
Что известно об обстреле Харькова 1 января?
В 11:29 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что в некоторых районах Харькова были слышны взрывы.
Игорь Терехов уточнил: взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали в пригороде.
По предварительной информации, россияне нанесли удар КАБом.
На 11:36 уже известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара, медики оказывают всю необходимую помощь.
Где сейчас тревога в Украине: онлайн-карта тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Важно! Днем к "Шахедам" добавились и ракеты. Воздушные силы писали о скоростной цели, которая залетела на Сумщину, прошла Полтавщину и полетела на Черкасщину. Мониторы считают, что это крылатая ракета, и пока не известно, откуда она взялась.
Удары были и в новогоднюю ночь
Воздушная атака на Украину началась еще вечером 31 декабря и до сих пор продолжается.
В течение всей ночи враг жестоко бил по Волыни и Одесской области. В обеих областях россиян интересовала инфраструктура, там есть обесточивание.
Также без света часть Черниговщины, ночью был прилет по жилому массиву Новгород-Северска.
На Харьковщине горели частные дома, на Сумщине есть раненый мужчина.
ПВО работала в Киеве и Киевской области.