Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Что известно о взрывах в Харькове

Около 1 часа ночи в Харькове прогремели взрывы. Город подвергся атаке вражеских ударных беспилотников.

Терехов сообщил, что предварительно зафиксированы попадания "Шахедов" в Киевском и Шевченковском районах города. Кроме того, по его словам, есть предварительная информация о попадании в дом в Немишлянском районе. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии мэр города предоставил подробности о последствиях атаки. По его данным, в Шевченковском районе зафиксировано попадание на территории одного из парков. В результате удара повреждены здание кинотеатра, парковка и теннисные корты. Также зафиксировано еще одно попадание в Шевченковском районе, произошедшее на территории гаражного кооператива.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Местные власти сообщили, что в одном из районов ракета попала в складские помещения. В другом – обломки ракеты упали на территории нежилой застройки.