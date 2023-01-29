Россияне обстреляли Харьков: враг попал в жилой дом

Вечером 29 января в Харьковской области и еще в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Россияне атаковали Киевский район Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Россияне попали в жилой дом.

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В результате атаки есть пострадавшие

Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадали. На месте работают все соответствующие службы.

Под ударом Киевского района города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, пострадавшие,

– сообщил Терехов.

Председатель ОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне атаковали город ракетами С-300 и попали в здание в центре Харькова. Информацию о пострадавших уточняют.