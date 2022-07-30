В Харькове прогремели мощные взрывы: в одном из районов начался пожар

В Харькове ночью 30 июля в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских обстрелов. Вскоре в городе начались взрывы.

Сирены начали раздаваться примерно в 2:00. О первых вероятных "прилетах" местные жители сообщили через полчаса.

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В Харькове раздавались взрывы

Ориентировочно в 2:23 харьковчане начали сообщать в соцсетях, что слышали мощные взрывы. Пока точно неизвестно, что именно было причиной этих звуков.

Это могла быть как работа системы противовоздушной обороны, так и очередной вражеский "прилет". По состоянию на 3:45 официальной информации по этому поводу не было.

Обратите внимание, что во время воздушной тревоги важно не публиковать фото или видео с мест обстрелов, если они произойдут. Также не следует сообщать адресов попаданий российских снарядов или ракет.

Такая информация лишь помогает корректировать огонь оккупантам, которые часто сознательно бьют именно по жилым районам ради террора мирных украинцев.

Однако примерно через час сирены зазвучали повторно. Кроме этого, по информации Суспільне , в городе снова начали сообщать о взрывах.

В городе начался пожар

Воздушная тревога в Харьковской области завершилась в 3:00.

В местных телеграмм-каналах сообщили, что после взрывов в одном из районов Харькова начался сильный пожар. Его видно из разных уголков города.

Смотрите видео пожара в Харькове:

Кроме этого, в сеть попало видео, на котором слышны взрывы. Именно после них, по словам местных, и начался пожар.

Последние 2 взрыва с интервалом в реальном времени, в результате которых на месте прилета начался пожар,

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно, в каком районе и в результате чего произошло возгорание. Также нет информации, были ли вследствие этого пострадавшие.

В Харькове раздавались взрывы: видео

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