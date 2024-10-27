Россия из артиллерии обстреляла Центральный район Херсона: есть погибшие и раненые

Вечером 27 октября оккупанты нанесли циничный удар по Центральному району Херсона. Город обстреляли из артиллерии.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Взрывы раздавались в Херсоне около 21:36.

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Обстрел Центрального района Херсона

Так, Александр Прокудин отметил, что целью российской артиллерии стали жилые дома в Центральном районе.

К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 74-летняя женщина. Она получила смертельные ранения. Выражаю соболезнования родным погибшей,

– сообщил он.

Глава ОВА добавил, что также ранения получила 54-летняя херсонка. У нее диагностировали взрывную травму и контузию, она получила медицинскую помощь на месте.

Однако менее чем через полчаса Прокудин сообщил о второй жертве российской атаки. В результате обстрела погибла также 50-летняя женщина.

"От полученных ранений она погибла на месте. Искренне сочувствую родственникам убитой", – написал чиновник.

Он уточнил, что стало известно о ранении 61-летнего мужчины, который во время обстрела находился на улице. У него – взрывная травма, контузия, а также осколочное ранение ноги. Мужчину доставили в больницу.

Также в результате "прилета" в жилой дом травмировался 13-летний ребенок.

"Мальчик получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочное ранение ноги. Врачи оказали ему помощь на месте. От госпитализации родители отказались", – сказал Прокудин.