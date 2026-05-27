Россия ударила по детской площадке в Херсоне: есть погибший, среди пострадавших – дети

Российская армия вечером 27 мая ударили по детской площадке в Херсоне. Уже известно о погибшем и пострадавших.

Об этом пишет начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько и Херсонская областная прокуратура.

Что известно об ударе россиян по детской площадке в Херсоне?

Ярослав Шанько отметил, что примерно в 17:30 российские террористы атаковали из РСЗО Корабельный район Херсон. Под удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.

Пострадали 36-летняя мама с двумя дочками 6 и 3 лет. Они получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Сейчас все трое пострадавших под наблюдением медиков,

– отметил начальник МВА.

Впоследствии Шанько написал, что также известно о погибшем в результате атаки. Данные о гражданине сейчас устанавливают.

"По предварительной информации, российские террористы убили отца семьи, которая сейчас госпитализирована, – мать с двумя малолетними дочерьми", – подчеркнул чиновник.

В Херсонской областной прокуратуре отметили, что начали досудебное расследование по факту военного преступления, что привело к гибели человека. Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для документирования этого преступления оккупантов.



Последствия российского удара по Херсону вечером 27 мая / Фото полиции Херсонской области

Напомним, 26 мая в Херсоне вражеский БПЛА типа "Молния" прямо попал в квартиру. В результате этого погиб 53-летний местный житель.