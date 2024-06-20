Свет уже понемногу возвращается: каковы последствия ночного обстрела Херсона

После российского обстрела в ночь на 20 июня Херсон остался без электроэнергии. Энергетики уже устраняют последствия вражеского удара.

Свет постепенно начал появляться в центре и прилегающих микрорайонах. Херсонский журналист Сергей Никитенко рассказал 24 Каналу о последствиях атаки россиян.

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Какие последствия ударов

По информации херсонского журналиста, пока неизвестно, куда нанесли удар оккупанты. В городе примерно час не было света. Однако херсонцы настолько привыкли, что почти сразу после обстрела бригады приезжают забивать окна и сгребать стекло. Поэтому электроэнергия уже начала появляться в некоторых районах города, и вечером должна быть во всех.

Известно также, что российские военные 20 июня очень сильно обстреляли Днепровский район Херсона, который расположен за городом в сторону Зеленовки. Последствия после вражеских "Градов" до сих пор ликвидируют.

Какова ситуация в области

Больше всего страдают прибрежные общины возле Днепра. В некоторых до сих пор нет света, и, видимо, не будет. Есть населенные пункты, в которых еще с ноября 2022 года нет электроэнергии. Одно из таких – Садовое. Там продолжают жить люди, и даже есть мобильная связь.

Громады, расположены дальше от берегов Днепра, пробуют налаживать мирную жизнь. Хотя они также не защищены от российских обстрелов. К примеру, месяц назад был мощный прилет в почти заброшенный Дом культуры в Большой Александровке.

Также село Раковка почти стерто с лица земли. То есть не жилые дома, а инфраструктура, школа разрушена. До сих пор бомбят, ФАБы и все остальное. Все фактически уничтожено. Россияне продолжают методично забрасывать управляемыми авиабомбами небольшое степное село, в котором нечего бомбить. Мы там были, видели,

– подчеркнул Сергей Никитенко.