Дроны атакуют Запад Украины: в Хмельницком прогремели взрывы

Об этом сообщает Суспильне и местные сообщества в социальных сетях. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Adv

популярные видео

Обстрел Хмельницкого дронами произошел ночью 13 ноября: что известно?

По данным Воздушных сил, значительное количество беспилотников, среди которых много реактивных, российской армии направляется ночью 13 ноября на Запад Украины. Возникла угроза, в частности, для Хмельницкого.

После полуночи в городе раздалась серия взрывов. Ударные дроны противника угрожали и районам, прилегающим к областному центру.

Официальная информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не публиковалась. Обстрел Украины продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что одновременно с Хмельницким взрывы прогремели в Виннице – туда российская армия также направила свои ударные реактивные дроны. А также в Ровно, где местные жители неоднократно слышали громкие звуки.