Дрони атакують Захід України: вибухи прогриміли у Хмельницькому

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Обстріл Хмельницького дронами стався вночі 13 листопада: що відомо?

За даними Повітряних сил, відчутна кількість безпілотників, серед яких багато реактивних, російської армії прямує вночі 13 листопада на Захід України. Виникла загроза, зокрема, для Хмельницького.

Після півночі у місті чули низку вибухів. Ударні дрони ворога загрожували й сусіднім до обласного центру районам.

Офіційну інформацію щодо можливих руйнувань чи постраждалих поки що не публікували. Обстріл України триває.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що одночасно з Хмельницьким вибухи прогриміли у Вінниці – туди російська армія також спрямувала свої ударні реактивні дрони. А ще у Рівному, де неодноразово місцеві чули гучні звуки.