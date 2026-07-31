Взрывы в Хмельницком: в ОГА сообщили, сколько времени потребуется, чтобы угроза отступила

В пятницу, 31 июля, на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошла серия взрывов, после чего последовала последующая детонация.

Глава местной администрации Сергей Тюрин в ходе телеэфира рассказал, сколько времени потребуется, чтобы опасность миновала.

Как долго будет сохраняться угроза в Хмельницком?

В связи с опасностью, связанной со взрывами в Хмельницком, власти сообщили о наличии мест, куда могут временно переместиться люди, потенциально находящиеся в зоне риска.

По словам Тюрина, потребуется около 5–10 часов, чтобы опасность детонации миновала.

Глава ОГА уточнил, что взрывы почти прекратились, однако, чтобы не подвергать людей опасности, действуют соответствующие протоколы, которые и определяют время, необходимое для полного урегулирования ситуации.

Обратите внимание! Мэр Хмельницкого Александр Симчишин призвал граждан, чье жилье или имущество пострадало от взрывов, звонить по номерам 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80. Либо обращаться по адресу: улица Петлюры, 52, или в отдел обращений граждан по адресу: улица Героев Мариуполя, 18.

Стоит отметить, что взрывы в городе прогремели без объявления воздушной тревоги. Ранее СМИ сообщали, что в этот день в Хмельницком могли проводить плановый подрыв старых боеприпасов.

В Силах специальных операций сообщили, что инцидент произошел на полигоне одной из воинских частей. Причины взрывов выясняются, на месте работают профильные службы, информацию о возможных пострадавших уточняют.

По словам мэра Хмельницкого Симчишина, погибших пока не зафиксировано, однако взрывной волной повреждены жилые дома и коммунальные здания. Также в городе временно изменили схему движения общественного транспорта.