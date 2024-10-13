"Хезболла" атаковала город Биньямина в Израиле "роем дронов" и попала в толпу

В воскресенье, 13 октября, ливанская группировка "Хезболла" снова ударила по Израилю. Террористы заявили, что атаковали город Биньямина на севере страны.

Отмечается, что свою атаку на Биньямина "Хезболла" осуществила с помощью "роя беспилотников". В сети сообщают о жертвах.

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Удар "Хезболлы" по Израилю

Так, Хезболла заявила, что 13 октября осуществила атаку "роем дронов" по лагерю бригады Голани, размещавшейся в городе Биньямина.

Израильские СМИ сообщили, что один из беспилотников попал в толпу. По предварительным данным, уже известно о более 40 пострадавших.

Эвакуация пострадавших продолжается с помощью карет скорой помощи и вертолетов ВВС. В сети показали тяжелый вертолет S-65C-3 "Yas'ur" ВВС Израиля.

Вертолет помогает пострадавшим после удара: смотрите видео