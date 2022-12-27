Повторные взрывы в Энгельсе вызвали волну беспокойства среди российского провоенного общества

В России все чаще сообщают о взрывах или пожарах на военных объектах. Каждая "бавовна" изрядно подавляет настроение оккупантов.

Об этом заявили в Институте изучения войны. Аналитики подчеркивают, что удары в тылу по российским объектам сменяют настои оккупантов.

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В России возмущены противовоздушной обороной

В частности, упоминается о "бавовне" на аэродроме стратегической авиации России в Энгельсе.

Тогда же в минобороны России заявили, что российская ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближавшийся к аэродрому Энгельс на малой высоте, а от обломков БПЛА погибли три российских военнослужащих.

Эксперты отмечают, что несколько известных российских милблогеров использовали отчет российского минобороны о взрывах в Энгельсе, как возможность критиковать российскую противовоздушную оборону. Также они подвергают сомнению реакцию властей.

Россияне начинают отчаиваться во власти

Один из представителей ПИК "Вагнер" спросил, почему российская ПВО лишь "чудом" предотвращает удары "само над аэродромом/военной частью", он также отметил, что аэродром Энгельс в сотне километров от Украины.

Также аналитики вспомнили слова бывшего главаря боевиков группировки "ДНР" Игоря Гиркина. Он саркастически приветствовал российскую противовоздушную оборону и задал вопрос о том, почему Россия пускает украинские беспилотники так глубоко на свою территорию.

Несколько российских милблогеров также подвергли критике технические возможности российских систем противовоздушной обороны. Они выразили обеспокоенность неспособностью российских властей защитить критически важную российскую инфраструктуру.

Аналитики ISW предполагают, что известные российские деятели в провоенном информационном пространстве, вероятно, будут продолжать использовать очевидные атаки на внутреннюю безопасность России, чтобы критиковать российские военные возможности и руководство, а также призвать к эскалации действий против Украины.

Что известно о взрывах в Энгельсе