Около 18:50 по киевскому времени местные телеграм-каналы сообщили, что в Энгельсе снова раздается сирена. В сети появилось соответствующее видео. Также мониторинговая группа сообщила, что тревога раздается в Саратове. Об этом пишет 24 канал.

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В Энгельсе снова воздушная тревога

Местные жители Энгельса сообщают, что в городе снова звучит воздушная тревога. Пока местные власти никак не прокомментировали ситуацию. Поэтому неизвестно, это учения или действительно есть угроза очередного "хлопка" в городе, откуда ежедневно поднимаются российские истребители обстреливать украинские города.

Также местные жители слышали звуки взлетов самолетов. Вероятно, на этом "тревожном" фоне оккупанты продолжают перебрасывать свою военную авиацию на Дальний Восток страны.

Стало известно, что оккупанты эвакуировали с аэродрома "Энгельс-2" от четырех до шести стратегических бомбардировщиков Ту-95. Предварительно самолеты перебросили на аэродром "Украинки" в Амурской области.

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