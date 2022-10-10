Последствия террористического обстрела Киева: как выглядит детская площадка в центре города

Российские террористы утром 10 сентября массово атаковали украинские города, в частности, Киев. В столице Украины целью российской ракеты стала детская площадка.

Вооруженные силы России атаковали центр Киева – Шевченковский и Соломенский районы, пишет 24 канал. Оккупанты попали в парк Шевченко.

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На детской площадке от взрыва большая воронка

Российская ракета приземлилась прямо в детскую площадку. На месте взрыва образовалась гигантская воронка несколько метров в глубину.

Детская площадка в Киеве после обстрела: видео

Обстрел детской площадки в Киеве прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Трусы, воюющие с детскими площадками, детьми и людьми. Это еще один сигнал цивилизованному миру, что российский вопрос должен быть решен силой", – написал Ермак.

В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть раненные и погибшие.