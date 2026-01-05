Киеву и области угрожают беспилотники: по целям работает ПВО

В Киеве и области ночью 5 января звучала воздушная тревога. Причиной этого стала угроза российских ударных беспилотников типа "Шахед".

Позже стало известно о работе противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА и КМВА.

Что известно об угрозе для Киева и области 5 января?

Тревогу в разных районах Киевской области начали объявлять в 00:40 из-за угрозы "Шахедов". По состоянию на 02:10 все части региона остаются "красными" на карте тревог.

В 01:20 стало известно, что в Киевской области работает ПВО. Об этом написали в местной ОВА.

В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорилось в сообщении.

В Киеве тревогу объявили в 01:33. Воздушные силы писали, что в направлении столицы летят вражеские дроны.

"Киев – БПЛА в направлении города", – отмечали военные.

В Киевской городской военной администрации также предупреждали киевлян, что на подлете к городу вражеские ударные БПЛА, а также призвали граждан оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Городской голова Виталий Кличко впоследствии написал о работе ППО в городе.

Примечательно, что в 02:12 Воздушные силы писали о скоростной цели, которая движется курсом на Киевскую области. Также жителей Киева призвали находиться в укрытиях.

В конце концов, по данным мониторов, до Киева цели не долетели, а взрывы раздавались в пределах Черниговщины.

В 02:32 журналисты "РБК-Украина" написали, что в Киеве слышна работа ПВО на фоне атаки дронов. В то же время Воздушные силы снова предупредили о скоростной цели на Черниговщине курсом на Киевщину.

В 02:50 мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице работают силы ПВО.

