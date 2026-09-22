В Киеве и области раздались повторные взрывы: в регионе действует ПВО

В Киевской области днем 22 сентября раздались взрывы во время воздушной тревоги. До этого в области было зафиксировано передвижение вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

Что известно о взрывах?

В Киевской области зафиксировано движение российских БПЛА. Из-за угрозы атаки в регионе работают силы противовоздушной обороны.

На фоне работы ПВО жители области могли слышать взрывы. В то же время местные власти призвали не фиксировать работу украинских защитников на фото или видео.

В 13:06 стало известно, что взрывы раздаются и в столице. Около 13:34 поступили сообщения о повторных звуках работы ПВО.

Жителей просят не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Информации о последствиях атаки или пострадавших пока не поступало.

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Напомним, утром 22 сентября российские военные провели атаку на Винницкую область реактивными беспилотниками. Перед взрывом в городе Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БПЛА.

В частности, один из реактивных БПЛА был зафиксирован в районе Гнивани, он двигался курсом на Винницу. Еще несколько БПЛА находились в районе Калиновки и направлялись в сторону города. Впоследствии в Виннице раздался взрыв.

Около 9:00 в Винницкой ОГА сообщили о последствиях атаки. В двух общинах области повреждены семь частных домов и школа. В жилых домах выбило окна и повреждено кровельное покрытие. В школе также пострадало остекление.

К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.