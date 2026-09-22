Про це повідомляє Київська ОДА.

Що відомо про вибухи?

У Київській області зафіксували рух російських БпЛА. Через загрозу атаки в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

На тлі роботи ППО жителі області могли чути вибухи. Водночас місцева влада закликала не фіксувати роботу українських захисників на фото чи відео.

О 13:06 стало відомо, що вибухи лунають і у столиці. Близько 13:34 повідомили про повторні звуки роботии ППО.

Жителів просять не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Інформації про наслідки атаки чи постраждалих наразі не повідомляли.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, вранці 22 вересня російські військові атакували Вінницьку область реактивними безпілотниками. Перед вибухом у місті Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА.

Зокрема, один із реактивних безпілотників зафіксували в районі Гнівані, він рухався курсом на Вінницю. Ще кілька БпЛА перебували в районі Калинівки та прямували в бік міста. Згодом у Вінниці пролунав вибух.

Близько 9:00 у Вінницькій ОВА повідомили про наслідки атаки. У двох громадах області пошкоджено сім приватних будинків та школу. У житлових будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. У школі також постраждало скління.

На щастя, за попередніми даними, люди не постраждали.