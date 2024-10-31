Сначала тревога прозвучала в Киевской области, а затем добралась и до столицы. 24 Канал призывает киевлян не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

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Что известно о громких звуках в Киеве и области

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 02:02 31 октября. Угроза была связана с российскими беспилотниками типа "Шахед", которые подлетели к столице из области.

Тревога в Киевской области звучала еще с 01:09. Воздушные силы писали о движении вражеских дронов в направлении региона.

"Шахед" в Черкасской области движется курсом на Киевскую область,

– писали военные.

О работе ПВО сообщили в Киевской ОВА в 02:39. Там отметили, что в воздушном пространстве в области зафиксировано вражеские БПЛА.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – отметили в ОВА.

Там также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях на время тревоги.

К слову, враг также атаковал Киевскую область "Шахедами" и в ночь на 30 октября. Тогда в регионе также работали силы ПВО.

Впоследствии стало известно о непосредственной угрозе для Киева, а также работу наших защитников неба в столице. Далее стало известно о взрыве в Соломенском районе столицы.

Там в результате атаки "Шахедами" в многоэтажке вспыхнул пожар. Также после попадания было 9 раненых, 18 человек эвакуировали. В самом доме выбило стекла, а также кое-где и оконные рамы.