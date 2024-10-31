Спочатку тривога пролунала в Київській області, а згодом дісталася й столиці. 24 Канал закликає киян не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

До теми Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою та де лунали вибухи

Що відомо про гучні звуки в Києві та області

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 02:02 31 жовтня. Загроза була пов'язана з російськими безпілотниками типу "Шахед", які підлетіли до столиці з області.

Тривога в Київській області лунала ще з 01:09. Повітряні сили писали про рух ворожих дронів у напрямку регіону.

"Шахед" в Черкаській області рухається курсом на Київщину,

– писали військові.

Про роботу ППО повідомили у Київській ОВА о 02:39. Там зазначили, що у повітряному просторі в області зафіксовано ворожі БпЛА.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – зазначили в ОВА.

Там також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки та лишатися в укриттях на час тривоги.

До слова, ворог також атакував Київську область "Шахедами" і в ніч на 30 жовтня. Тоді у регіоні також працювали сили ППО.

Згодом стало відомо про безпосередню загрозу для Києва, а також роботу наших захисників неба у столиці. Далі стало відомо про вибух у Солом'янському районі столиці.

Там внаслідок атаки "Шахедами" у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Також після влучання було 9 поранених, 18 осіб евакуювали. У самому будинку вибило шибки, а також подекуди й віконні рами.