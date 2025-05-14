Россияне массированно атаковали дронами Кировоградскую область: что известно о последствиях

Ночью среды, 14 мая, Россия в очередной раз терроризировала гражданское население Украины. В частности, массированной дроновой атаке подверглась Кировоградская область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича. Воздушная тревога там продолжалась с 03:23 до 04:59.

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На Кировоградщине работала ПВО

Воздушные силы ВСУ предупреждали о "Шахедах" в южной части области, которые двигались на север. Первые взрывы в Кропивницком прозвучали в 4:19, а около 4:28 – появились информация о серии взрывов.

По данным ОВА, часть беспилотников силы ПВО уничтожили в Кропивницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасибо нашим славным ВСУ за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!

– написал Райкович.

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Напомним, ночью вражеский БпЛА сбили также в Черкасской области. По словам начальника ОВА Игоря Табуреца, обошлось без последствий.