Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича. Повітряна тривога там тривала з 03:23 до 04:59.

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На Кіровоградщині працювала ППО

Повітряні сили ЗСУ попереджали про "Шахеди" в південній частині області, які рухалися на північ. Перші вибухи у Кропивницькому пролунали о 4:19, а близько 4:28 – з'явилися інформація про серію вибухів.

За даними ОВА, частину безпілотників сили ППО знищили в Кропивницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дякуємо нашим славним ЗСУ за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!

– написав Райкович.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, уночі ворожий БпЛА збили також у Черкаській області. За словами начальника ОВА Ігоря Табуреця, минулося без наслідків.