Відомо, що перші вибухи у Кропивницькому пролунали приблизно о 4:19, о 4:28 з'явилися інформація про серію вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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За даними Повітряних сил, станом на 4:06 "Шахеди" перебували у південній частині Кіровоградщини та рухалися курсом на Північ. Попередньо, заходили сюди з Дніпропетровщини.

Згодом ЗМІ повідомили про серію вибухів у місті. Водночас моніторингові ресурси заявили, що на Кропивницький летить щонайменше 8 "Шахедів".

Наразі інформації про наслідки удару немає.

Тривога в області почалася о 3:23. О 4:59 на Кіровоградщині оголосили відбій.

Додамо, що цієї ночі також було гучно на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Житомирщині, Вінниччині та Хмельниччині. Усі області атакували "Шахеди".

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