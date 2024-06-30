Взрывы в Кропивницком прогремели около 20:20. Перед этим в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
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Оккупанты атаковали Кировоградскую область
Как сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, вечером враг атаковал Кировоградскую область. Он не сообщал детали, но добавил, что после взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы.
Также Райкович призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Враг 30 июня атаковал Харьков и Киев
- Российские захватчики 30 июня нанесли удары и по другим городам Украины. Так, взрывы раздавались в Харькове и Киеве.
- Многострадальный Харьков российские военные в очередной раз атаковали управляемой авиабомбой. Враг сбросил КАБ почти на центр города. Под ударом оказались терминал "Новой почты" и автопарк. К сожалению, в результате атаки погиб 40-летний мужчина, и 10 человек – получили ранения. Среди травмированных – 8-месячный ребенок.
- Вечером враг также атаковал Киев. Так, оккупанты запустили в направлении столицы, вероятно, крылатую ракету. Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков ракеты повреждена многоэтажка – там произошло возгорание на балконах. Известно о 5 пострадавших женщин – у них острая реакция на стресс. Одну из пострадавших госпитализировали.