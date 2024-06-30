Взрывы в Кропивницком прогремели около 20:20. Перед этим в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

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Оккупанты атаковали Кировоградскую область

Как сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, вечером враг атаковал Кировоградскую область. Он не сообщал детали, но добавил, что после взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы.

Также Райкович призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Враг 30 июня атаковал Харьков и Киев