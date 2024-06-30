Вибухи у Кропивницькому пролунали близько о 20:20. Перед цим у низці областей оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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Окупанти атакували Кіровоградщину
Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, увечері ворог атакував Кіровоградщину. Він не повідомляв деталі, але додав, що після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби.
Також Райкович закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Ворог 30 червня атакував Харків і Київ
- Російські загарбники 30 червня завдали ударів і по інших містах України. Так, вибухи лунали у Харкові та Києві.
- Багатостраждальний Харків російські військові вкотре атакували керованою авіабомбою. Ворог скинув КАБ майже на центр міста. Під ударом опинилися термінал "Нової пошти" та автопарк. На жаль, внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік, що 10 осіб – отримали поранення. Серед травмованих – 8-місячна дитина.
- Ввечері ворог також атакував Київ. Так, окупанти запустили в напрямку столиці, ймовірно, крилату ракету. Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено багатоповерхівку – там сталося загоряння на балконах. Відомо про 5 постраждалих жінок – у них гостра реакція на стрес. Одну з постраждалих госпіталізували.