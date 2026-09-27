В Кропивницком раздались взрывы: перед этим на город летели реактивные БПЛА

В Кропивницком вечером 27 сентября раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Перед этим поступали предупреждения о движении реактивного беспилотника в направлении города.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Что известно о взрывах?

Воздушная тревога в Кропивницком районе прозвучала около 22:57 из-за угрозы ударных беспилотников. В 23:17 сообщили, что в Кропивницком был слышен звук взрыва.

Впоследствии, в 23:31, Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивном БПЛА, который двигался на Кропивницкий с севера. После этого в городе снова раздался взрыв.

На данный момент информации о местах возможных попаданий, разрушениях или пострадавших нет. Жителей региона призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Напомним, вечером 27 сентября в Ровно и области также раздались взрывы во время атаки российских реактивных БПЛА. Воздушные силы сообщали о приближении вражеских БПЛА. Звуки взрывов слышали, в частности, в Ровно и Здолбунове.

Впоследствии глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль сообщил, что враг атаковал жилой сектор. В результате удара поврежден частный дом. К счастью, по предварительной информации, люди не пострадали. На месте работают соответствующие службы, которые фиксируют последствия атаки.