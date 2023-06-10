Утром над Крымом работало враждебное ПВО: оккупанты придумывают о сбитии баллистических ракет

Утром 10 июня в оккупированном Крыму было громко, звуки взрывов раздались около 5:30 утра. Оккупанты уже успели соврать о якобы сбитии баллистических ракет.

Так, по словам гауляйтера Крыма Сергея Аксенова, которого цитируют пропагандистские СМИ, сбили якобы две украинские баллистические ракеты. 24 Канал. Конечно, уверяют, что пострадавших нет и все "под контролем", только вот чьим контролем – не уточняют.

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Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать покой и доверять только проверенным источникам информации,

– пытался успокоить жителей Крыма Аксенов.

Мониторинговые группы начали сообщать о звуках взрывов около 5:30 утра.

Очевидцы в телеграммах писали, что было довольно громко. Мы можем предположить, что были и попадания, о которых, конечно же, умолчат и будут пытаться скрыть. У окупантов вообще "ничего никогда не происходит".

Как сообщили местные жители, от взрывов в Симферополе и даже в Симферопольском районе задрожали дома и оконные стекла. Пользователи писали, что взрывы были настолько мощными, что они слышались даже в Бахчисарайском районе.